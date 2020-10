"¿El United? Jadon Sancho se queda en el Borussia Dortmund"

Jadon Sancho ha sido el gran objetivo del Manchester United desde hace varios meses. Y es que el internacional inglés es la mayor obsesión de presente y futuro del cuadro de Old Trafford.

La entidad mancuniana, a lo largo de las semanas, lo ha intentado todo para lograr su fichaje, pero las exigencias económicas del Borussia Dortmund no se han rebajado un ápice.

El cuadro germano se ha mantenido firme en su postura de no dejar salir al crack si no llegaba una oferta multimillonarias que sobrepasase los 100 millones de euros, cifra que el United no ha alcanzado.

Por ello, pese a que falta algún día para el cierre del mercado, Sancho seguirá esta temporada en el equipo de la Bundesliga, tal y como afirmó del director deportivo del equipo alemán.

"Jadon Sancho se queda en el Borussia Dortmund. Todo lo que, por nuestra parte, hay que contar sobre el asunto ya se ha dicho", explicó de forma tajante Michael Zorc en 'BBC'.

"Nuestra postura es la que es y eso no cambiará en los próximos tres días", sentenció en referencia al cierre del periodo de traspasos del próximo lunes. Por tanto, el United deberá focalizar sus esfuerzos en otros atacantes si quiere dar un golpe en lo que queda de mercado.