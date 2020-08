El United manda a un joven portero cedido al Swindon Town

El Swindon Town pesca en el mismísimo Manchester United para su temporada en la League One. Ya es oficial la llegada a préstamo del portero checo Matej Kovár. Tiene tan solo 20 años y es de los mejores de su país. Ya ha sido convocado varias veces con la Sub 21 de su Selección.

Se trata de una perla 'red devil' que todavía no ha tenido la oportunidad de debutar con el primer plantel. Sí que ha estado en algunos encuentros, pero sin saltar al terreno de juego. Sus actuaciones se centraron en las escisiones Sub 19, Sub 21 y Sub 21 de la escuadra.

"El Swindon Town está encantado de anunciar el fichaje del portero Matek Kovár procedente del Manchester United en un contrato de cesión. El acuerdo está sujeto a la aprobación de la Federación. Se convierte en el tercer jugador en dejar el United a préstamo", informó la entidad en su comunicado oficial.

Con contrato hasta 2023 en el Manchester United, el objetivo de Kovár será adquirir experiencia y galones para regresar al cuadro de la Premier League con posibilidades de ganar importancia. Lo tiene difícil, pues David de Gea es el amo y señor de los tres palos de Old Trafford.