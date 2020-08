"¿El United? No hago caso a los rumores, pueden afectar a un jugador"

El Manchester United está interesado en Jadon Sancho. Llevan tiempo tras él, pero de momento no han logrado cerrar un acuerdo con el Borussia Dortmund.

De hecho, en la entidad alemana dan por hecha que seguirá. "Su permanencia está garantizada", dijo Zorch, director deportivo del Borussia Dortmund.

Jadon Sancho no quiso valorar la posibilidad de salir. "Intento no mirar lo que escriben los medios. Creo que una vez que te fijas en eso, es difícil luego mantenerte al margen. Y eso puede afectar a los jugadores", explicó a 'SportBible'.

"Yo no me quiero distraer. Lo único que me importa es hacerlo lo mejor que pueda en el césped, sobre todo en los entrenamientos. Prefiero dejar el ruido a un lado, mantener la concentración y mejorar cada día", zanjó.