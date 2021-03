El United ofrece tres años más a Bailly, con una condición

Eric Bailly está vinculado al Manchester United hasta junio de 2022. Pero en Old Trafford quieren seguir contando con él.

Pese a que se especuló con su posible salida este verano para tratar de acercar a Pau Torres a Mánchester, lo cierto es que no se moverá de allí. O eso apunta 'The Sun'.

En el Manchester United han empezado ya a hablar con el defensa para que renueve. Afirma el rotativo británico que le ofrecerían tres años más de contrato.

Eso sí, quieren que se decida ya. Si no acepta los términos que le ofrece el United, entonces los 'red devils' escucharán ofertas por el central. Se niegan a verlo marchar totalmente gratis en verano de 2022.

Bailly deberá pensar muy bien qué hacer. Como todo jugador, quiere estar sobre el césped. Afirma 'The Sun' que no piensa aceptar un rol secundario. Habrá que ver si acepta las condiciones del United o si, por el contrario, opta por probar lejos de Old Trafford.