El United, otro posible candidato para fichar a Eriksen

El papel de Eriksen no está siendo el más destacado en estos primeros meses de temporada y el ex del Tottenham solo ha disputado 300 minutos, por lo que no es lo que esperaba en absoluto.

Así lo ha hecho saber ya el danés, quién no se cortó para decir que no es lo que soñaba cuando estampó su firma en su contrato con el Inter. Ahora, el futbolista piensa en una salida.

El propio Marotta insinuó una posible baja del danés, al que no le faltarán las propuestas en cuanto se abra el mercado de fichajes si el Inter se decide a negociar.

Segúbn el 'Daily Star', el Manchester United puede ser uno de los equipos que se ponga al acecho para cazar a Eriken, puesto que quieren mejorar el nivel en el medio tras las irregularidad de Van de Beek y Pogba.

Con un contrato hasta el 2024, el precio de Eriksen estará cerca de los 30 millones de euros porque el Inter intentará, al menos, recuperar lo que en su día pagó al Tottenham por él.