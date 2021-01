El United piensa en Dzeko para olvidar a Ighalo

Ighalo volverá a China, concretamente al Shanghai Shenhua, sin pena ni gloria tras su paso por Old Trafford. El Manchester United no intentará quedarse con el ex del Granada, pero sí que busca otras opciones para la posición de '9'.

Informa 'The Sun' de que los 'red devils' tienen apuntada la opción de Dzeko, que sería asequible ante su precaria situación en la Roma. El bosnio quiere salir y Fonseca, su entrenador, no cuenta demasiado con él.

A sus 34 años, Dzeko es una de las opciones más valoradas por la directiva del United para reforzar el ataque. Tiene más opciones, pero volver a Mánchester sería viable para el propio jugador.

En las últimas horas se especuló el intercambio de Dzeko con Alexis Sánchez. Sin embargo, el United ha ganado peso este viernes y sueña con juntar a Dzeko y Cavani arriba.

De esta forma, el bosnio jugaría en el equipo rival del Manchester City, donde militó durante cuatro años y medio y anotó 72 goles en 189 partidos oficiales con los 'citizens'.