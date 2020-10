El United pudo fichar a Upamecano y lo rechazó... ¡por 220.000 euros!

Dayot Upamecano se ha convertido en uno de los grandes nombres de la Bundesliga. Media Europa le sigue la pista.

El Manchester United, sin ir más lejos, estaría encantado de tenerlo en sus filas... pero es que ya podría tenerlo. Porque, según 'The Sun', hace cinco años, los 'red devils' tuvieron la ocasión de ficharlo.

Según el rotativo británico, Upamecano siempre quiso jugar en el United. De hecho, acudió hasta Old Trafford hace cinco años, cuando apenas tenía 16, con el firme de objetivo de impresionar al United y convencerles para que le ficharan.

Entonces, Upamecano jugaba en la cantera del Valenciennes, equipo francés. Este club y el United nunca llegaron a ponerse de acuerdo con las cifras.

Para dar luz verde a su traspaso, el Valenciennes pidió 770.00 euros. El United, asegura 'The Sun', se negó a pagar más de 550.000. Esa diferencia de 220.000 euros hizo que Upamecano siguiera con su carrera en el Valenciennes para irse posteriormente al Salzburgo y, desde allí, dar el salto al RB Leipzig, club que disfruta de su talento desde hace tres años.

Han pasado ya cinco años desde ese supuesto intento de fichaje de Upamecano y el United no se olvida de él. El futbolista estaría encantado de jugar en Old Trafford, un sueño que no se cumplió en su día. Habrá que ver si, en esta ocasión, los 'red devils' no desperdician la ocasión y le echan el lazo al jugador que ya podría llevar unos años en la disciplina del club...