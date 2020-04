El United quiere desprenderse de Dalot, por el que pagó 22 millones de euros

El Manchester United no cuenta con Diogo Dalot y busca al sitio un nuevo equipo para la primera campaña después del coronavirus.

El lateral derecho, que también puede actuar sin problemas por la izquierda, llegó en 2018 por 22 millones de euros y como apuesta de futuro de José Mourinho, pero no cuajó.

Una vez se fue el luso, su principal mentor, cada vez ha contado con menor protagonismo y en la presente campaña apenas ha disputado diez encuentros a las órdenes de Ole Gunnar Solskjaer.

Internacional Sub 21 con Portugal, 'The Sun' confirmó que el equipo 'red devil' escuchará ofertas por sus servicios, aunque no puntualizó si la intención del United es la de ceder al jugador, todavía con progresión a sus 2a años, o la de traspasarlo definitivamente.