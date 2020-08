El United se obsesiona con Grealish

El futbolista formado en las categorías inferiores del Aston Villa Jack Grealish continúa copando la actualidad futbolística en Inglaterra.

Sus diez tantos y nueve asistencias registrados durante la temporada 2019-20, además de sus 24 años, le han convertido en uno de los jugadores mejor valorados de la Premier League. Y el Manchester United quiere ficharlo.

Los 'red devils' ya mostraron interés en hacerse con sus servicios, pero el Aston Villa le puso un bloque de hormigón armado de 90 millones de euros. No aceptará ninguna cantidad inferior a esta.

Pero en Old Trafford, como apunta 'Sky Sport', no van a tirar la toalla y volverán a intentar albergar a Grealish. El United espera rebajar las pretensiones del conjunto dirigido por Dean Smith, algo que, por el momento, no parece nada sencillo.