El United se replantea el fichaje de James

Cada día que pasa, el futuro de James Rodríguez parece más lejos del Santiago Bernabéu. Es cuestión de tiempo que el colombiano salga del equipo, ya que su aportación en la presente temporada está siendo casi nula.

Es evidente que el entrenador Zinedine Zidane no cuenta con él y, ante la falta de minutos, el ex futbolista del Mónaco ansia la llegada de un cambio de aires. El Atlético de Madrid podría ser uno de sus destinos, aunque no es el único.

El Manchester United ya se interesó en el futbolista en el pasado mercado de traspasos y, como apunta 'The Sun', la entidad de Old Trafford habría vuelto a anotar su nombre en la lista de los pretendidos.

La figura de James se ha devaluado durante su paso por el Santiago Bernabéu. Los blancos desembolsaron 75 millones de euros por su fichaje, vertiginosa cantidad teniendo en cuenta su rendimiento y participación tanto en el Real Madrid como en el Bayern de Múnich.

Por ello, los 'red devils' confían en que la entidad 'merengue' pueda dejarle marchar por una cuantía cercana a los 25 millones de euros, menos de la mitad del dinero que los madridistas pagaron para traerle del Mónaco.