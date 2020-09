El United se resignó con Calvert-Lewin, piensa en Tagliafico y busca un central

La directiva del Manchester United trabaja para cerrar la plantilla de Ole Gunnar Solskjaer para esta temporada con tres claves: un lateral izquierdo, algún defensa más y un acicate ofensivo. Para esto último, han apuntado alto.

Y es que 'The Sun' relata que el United trabajó en las últimas semanas en el fichaje de Dominic Calvert-Lewin, delantero del Everton. Una opción que se activó por petición expresa del propio técnico noruego.

Al parecer, los 'toffees' no recibieron de mala gana el interés de los 'red devils', pero sus pretensiones espantaron cualquier movimiento. Cerca de 87 millones pedían, una cantidad inasumible en el mercado actual.

No fue el único movimiento en este sentido. El 'Daily Record' también aseguraba que el United preguntó al Barça por la situación de Ousmane Dembélé.

Por otro lado, el lateral izquierdo ha sido prioridad absoluta del United, que ha ido viendo cómo se quedaba sin sus prioridades, empezando por un Sergio Reguilón que ha terminado en el Tottenham.

El siguiente en la lista es Alex Telles, carrilero brasileño por el que los mancunianos han estado negociando. Sucede que el Oporto no está poniendo fáciles las cosas y parece que el fichaje está de momento enconado a pesar de que 'A Bola' decía que los 'dragones' ya le buscaban sustituto.

Ante ello, el Manchester United ha reactivado la opción de Nicolás Tagliafico, el lateral zurdo del Ajax. El mencionado tabloide británico cuenta que su fichaje rondaría los 25 millones de euros.

No obstante, el carril zurdo no es el único problema. El 'Manchester Evening News' cuenta que en Old Trafford también están estudiando el mercado para fichar un central tras la mala actuación atrás en la derrota frente al Crystal Palace.