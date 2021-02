El United sigue vigilando el futuro de Varane

La zaga es el gran objetivo a reforzar para el United de cara a una próxima temporada que se presenta ilusionante, dada la buena imagen de los 'red devils' en la actual Premier League.

Y Varane es uno de los nombres más codiciados en la agenda de Old Trafford. No es para menos, pues el central del Real Madrid acaba contrato en 2022 y no sabe qué va a ser de su futuro.

Señala 'ESPN' que el Manchester United ha pensado en lanzar una oferta este verano para tratar de convencer a ambas partes. Desde Madrid lo que no quieren es que se marche gratis la mejor pareja que ha tenido Sergio Ramos en el eje de la zaga.

Aunque el Madrid esperará cantidades para ponerse a pensar en una posible venta de Varane. De momento no se contempla, pero todo depende de la voluntad del galo para afrontar una renovación.

El United, por si acaso, maneja otros nombres que gustan a Solskjaer para la defensa. Es el caso de Jules Koundé, Dayot Upamecano, David Carmo y Tyrone Mings, jóvenes futbolistas que están sobresaliendo por Europa.