El United sueña con Griezmann como su '7'

Alexis Sánchez no cuajó en el Manchester United. Salió cedido al Inter, aunque una lesión frenó su adaptación. No hay intención de que regrese para quedarse a Old Trafford y los 'red devils' ya buscan nuevo dueño al '7'.

Y este, según asegura 'The Mirror', podría ser Antoine Griezmann. Al menos, es lo que pretende el club inglés, aunque es consciente de las dificultades para ello.

Griezmann lleva apenas una temporada en el Barcelona. Su "no" un año antes y algún problema de adaptación ya han quedado atrás, y el delantero galo comienza a tener química con Messi y Luis Suárez.

Pese a las barreras, en Old Trafford sueñan. Qué mejor lugar. El United quiere, al fin, volver a subirse al escalón que, por historia, merece y espera hacer un proyecto lujoso para la 2020-21. Y la llegada de Griezmann o algún jugador de nivel similar sería un gran primer paso para ello.