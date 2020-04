El United tiene la propuesta definitiva para convencer a Angel Gomes

Chelsea, PSG o Barça son solo algunos de los equipos tras los pasos de Angel Gomes. Tres grandes a los que el United quiere mantener lejos.

Y, para conseguirlo, cuenta 'Mirror' que el United planteará una suculenta oferta de renovación a Angel Gomes. Lleva tiempo intentando que el jugador firme nuevo contrato, pero hasta la fecha no lo ha hecho.

En Old Trafford no quieren sustos y subirán considerablemente la propuesta, aunque no especifica cifras el rotativo británico.

El United se ha mostrado siempre optimista con respecto a la continuidad de Angel Gomes. Solo les falta lo más importante: la firma...