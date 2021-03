El United tira la toalla por el regreso de Cristiano

El Manchester United ha tomado una decisión con el fichaje de Cristiano Ronaldo. El diario 'Express Sport' publica este jueves que los ingleses se habrían caído de la puja por el cotizado delantero portugués de la Juventus de Turín.

El internacional luso había sido vinculado con su ex equipo de cara al próximo mercado de fichajes estival, pero, finalmente, los de Old Trafford han decidido no seguir insistiendo en el posible regreso de su ex delantero a Mánchester.

Añade el citado diario que los rumores sobre su posible salida del conjunto italiano han generado estas noticias sobre su vuelta al United, equipo en el que jugó desde 2004 hasta 2009, cuando puso punto y final a su etapa en territorio británico para aterrizar en el Real Madrid.

Con los 'red devils', la estrella portuguesa llegó a anotar la friolera de 118 goles en 292 partidos oficiales. Ahora, a sus 36 años, Cristiano Ronaldo también a comenzado a sonar para volver a vestir de blanco.