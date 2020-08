El United volverá a la carga por Jadon Sancho para la 2021-22

Jadon Sancho es uno de los nombres marcados en rojo en la agenda del Manchester United. Y así va a estar durante mucho, mucho tiempo.

Porque en Old Trafford dan por hecho que es imposible fichar a Jadon Sancho este verano. Al menos no con las condiciones que les gustaría, por lo que no pujarán más por el jugador del Borussia Dortmund.

Pero sí lo harán más adelante. Afirma 'Express' que el United volverá a intentar echarle el lazo a Sancho para la temporada 2021-22.

Sancho tiene contrato con el Borussia Dortmund hasta 2023. Este verano, la entidad aurinegra se ha negado a dejarle marchar por menos de los 110 'kilos'. Habrá que ver si el próximo rebajan sus pretensiones.

El futbolista, mientras tanto, prefiere dejar a un lado el tema de su futuro. "¿El United? No hago caso a los rumores, pueden afectar a un jugador", dijo recientemente.