El United vuelve a por Coutinho y su agente responde a los rumores

¿Dónde jugará Coutinho el curso que viene? El Bayern quiere prorrogar su cesión un año más, pero volver al Barcelona no parece una opción. La Premier parecía interesada, pero sus pretendientes se fueron dando de baja uno a uno. Y al final solo queda el Manchester United.

Si hay un club de la Premier League que está metido en todos los rumores, ese es el United. Y si hay un equipo capaz de hacer creíbles todos los rumores, ese es el United. Por tanto, que los 'red devils' puedan ir en verano a por Coutinho debe ser tomado en serio.

Dice el 'Daily Star' que su agente se prepara para encontrarle un nuevo equipo, dando por hecho que no volverá al Barcelona, y que el club azulgrana se plantea su venta.

En el horizonte aparece la Premier, pero de todos los equipos que atrás parecieron interesados en el brasileño solo queda uno, el Manchester United. Sin embargo, según este medio, aunque la directiva le quiere, Solskjaer no parece convencido.

Mientras el ténico noruego duda, ex de Old Trafford colman de elogios a Coutinho. "Me encanta su juego, lo admiro como jugador. Me encantaría volver a verlo en la Premier League. Coutinho mejora a muchos equipos", dijo Owen Hargreaves, ex del United.

Y su agente, Kia Joorabchian, en declaraciones a 'Sport1', dejó el futuro de su representado en el aire. "Aún no se ha tomado una decisión con respecto a su futuro", explicó.

"Como he dicho muchas veces en tiempos de incertidumbre como este es difícil tomar decisiones. Actualmente no estamos hablando de transferencias o planes futuro y aún no los hemos discutido", continuó diciendo Joorabchian.

A lo que dejó la puerta abierta es a seguir en el Bayern. "En general, Coutinho está feliz en Múnich, y en particular, aprecia el trabajo profesional en el club", dijo, para finalizar.