El United y Fred se sientan a negociar

Frederico Rodrigues, más conocido como Fred, es uno de los hombres más llamativos del Manchester United. Pese a que aterrizó en Old Traford hace un par de temporadas, ya ha jugado la friolera de 65 partidos oficiales.

Este curso, pese al parón obligado por coronavirus, el mediocentro brasileño de 27 años ha llegado a contar con minutos en 40 partidos oficiales, consiguiendo ofrecer cuatro asistencias de gol y celebrar dos tantos.

Y aunque su contrato no expira hasta el verano de 2023, el United podría estar estudiando ya la posibilidad de ampliar un curso más su vinculación, tal y como recoge este jueves 'The Sun'.

El motivo no es otro que la intención de atar al ex jugador del Shakhtar Donetsk para evitar su inesperada fuga, ya que el 'brasileiro' no deja de sonar para regresar a su tierra natal de la mano de Fluminense.