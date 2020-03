El United y Raiola entierran el hacha de guerra por Pogba

La temporada 2019-20 no será recordada con cariño por ningún aficionado al fútbol, pero mucho menos por Paul Pogba. El francés empezó bien, pero luego cayó lesionado y no ha vuelto a estar a punto en toda la campaña hasta el inicio de la crisis sanitaria, que también contribuirá a que no sepamos qué tal se encuentra hasta dentro de bastante tiempo.

En las últimas horas, ajeno a su polémico apoyo a Blaise Matuidi con una camiseta de la Juventus, el futbolista ha seguido ejercitándose para volver a estar en plenitud cuando el balón vuelva a rodar.

Paralelamente, parece que las dificultades económicas que vivirán todos los equipos también han provocado un cambio para Pogba y su agente Mino Raiola. Ambos saben que ningún equipo podrá afrontar un traspaso millonario y, por tanto, los grandes preferirán mantener sus activos, como es el caso del ex futbolista de la Juventus.

'Mirror' desveló que una de las últimas acciones llevadas a cabo por el binomio Pogba-Raiola fue la de rebajar tensiones con el Manchester United.

Así, Ed Woodward mantuvo una charla con el italiano, a quien el propio Pogba habría pedido que fuera menos bélico. Todo con tal de encontrar una solución para un futbolista que iba a ser una de las grandes atracciones del mercado y que ahora no tiene claro qué va a pasar con su futuro. A tenor de lo visto esta temporada hasta la crisis del coronavirus, el internacional galo se ha devaluado bastante.