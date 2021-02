El vacile de Casillas a Messi: "Nunca más me volviste a marcar..."

Con motivo del gol 644 que hizo Leo Messi, Budweiser comenzó a repartir botellines de cervezas entre todos los porteros que sufrieron al argentino en el camino hacia esa cifra.

Por supuesto, Casillas está en la lista y ya ha recibido dos botellines con los números 264 y el 265. En total, son 159 metas, aproximadamente, los que han tenido este regalo.

El ex portero no dudó en colgar un tuit posando con ellas y dejándole un 'recado' al astro argentino.

"¡Ya creía que no llegaban! Pero aquí está mi botella personalizada de Budweiser. Enhorabuena Messi por tu récord con el gol 644. Recuerdo cuando me marcaste tus goles 264 y 265... Buen partido, buen empate y lo mejor, que nunca más me volviste a marcar!", escribió Casillas.