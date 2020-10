El Valencia atacó a Parejo a través de su 'fanzine': "No puede seguir el ritmo"

El Valencia critica duramente a Dani Parejo a través de su 'fanzine'. La del club 'che' se llama 'Batzine' y avisó en una publicación de Facebook de que analizaría a los futbolistas que más "ruido" generaron tras sus marchas de la entidad. El último fue Dani Parejo.

"El jugador de 31 años ha disputado los 90 minutos completos en los cinco partidos de Liga del Villarreal CF hasta el momento. Tiene una tasa de pases exitosos del 89.5%, pero sin goles, sin asistencias y con poco impacto", comenzó la descripción del centrocampista.

"Los aficionados del 'submarino amarillo' del Villarreal CF no están satisfechos con su lento comienzo y afirman que no puede seguir el ritmo del fútbol de alta intensidad que marca Unai Emery. El ritmo lento de Parejo también significa menos tiempo para recuperar después de los ataques. Algunos ya creen que no encaja bien con el Villarreal CF", continuó.

En el acta de fundación de 'Batzine', se dice que se trata de un medio "autorizado y soportado" por el Valencia, lo que hace que este análisis llame tanto la atención. Se vierten opiniones de la afición 'groguet' ciertamente punzantes a pesar de que Parejo lleva en el equipo... menos de dos meses.

Este es el enlace de la publicación.