El Valencia cierra la puerta

El Valencia ha cancelado a última hora la sesión de entrenamiento del primer equipo prevista para este viernes y los jugadores permanecerán en sus casas durante los próximos días para evitar contagio del coronavirus, según anunció el club en su web.

La sesión de entrenamiento iba a ser la última de esta semana y su inicio estaba previsto para las once de la mañana de este viernes, pero los jugadores no han llegado a saltar al césped y han salido de la Ciudad Deportiva de Paterna pasadas las once de la mañana.

El Valencia informó de que los jugadores del primer equipo trabajarán durante los próximos días en sus domicilios particulares con un plan físico y nutricional personalizado y que toda actividad en la Ciudad Deportiva queda suspendida desde ahora.

Así, la entidad, ha seguido las indicaciones de la Federación Española de Fútbol, que ha recomendado la suspensión de los entrenamientos colectivos de los clubes.