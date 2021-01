El Valencia intenta resolver el puzle de Florentino Luis

Mientras el Valencia trabaja en la opción de Patrick Cutrone, también estudia reforzar su centro del campo con Florentino Luis. El joven jugador del Benfica le gusta a la dirección deportiva, pero la operación no es sencilla.

Se conoce el interés desde hace varias semanas, pero no es hasta ahora cuando el Valencia se ha puesto manos a la obra. Y a falta de muy poco para que termine el mercado se ha encontrado varias aristas en una negociación a tres bandas.

'AS' relata este sábado que hay varias claves, empezando por el Mónaco. Florentino llegó cedido al Principado a principio de temporada y apenas está contando, por eso se plantea su salida de allí, pero en el club creen que tiene mucho margen de crecimiento y puede aportar cosas en el futuro.

Por ello, el Mónaco se plantea incluso renegociar el acuerdo con el Benfica para alargar la cesión otra temporada más e incluir una opción de compra. Pero si el Benfica dice "no" a esta propuesta, entonces los rojiblancos verían con buenos ojos que se marche, ya que no les interesa formarlo si no tendrán la posibilidad de quedárselo.

Si se da este último escenario, entonces el Valencia podrá estudiar con el Benfica que Florentino Luis llegue a préstamo a Mestalla. A los portugueses les parece buena opción el equipo español y pedirían sobre el millón y medio por su cesión.

Finalmente llegamos al jugador. El citado medio asegura que lo que Florentino Luis quiere es continuidad, así que está a expensas de lo que hagan los clubes. Pero él mismo ha manifestado a sus agentes que le gusta la idea de ir al Valencia.