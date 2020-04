El Valencia, limpio de coronavirus

No son pocos los que piensan que aquel duelo de Champions League entre el Atalanta y el Valencia fue uno de los principales focos que contribuyó a traer el coronavirus al fútbol español. Lo cierto es que muchos miembros del club se contagiaron, pero, en una segunda prueba, han dado negativo.

Es lo que especifica una información del diario 'AS', que añade que el club no ha dado a conocer los nombres de las personas afectadas. Tampoco se sabe la proporción de futbolistas y miembros del cuerpo técnico que hay en esas diez personas que estaban enfermas. En todo caso, ya están curadas.

Las próximas semanas serán clave para comprobar que la entidad se ha librado, de momento, del patógeno. Se espera que los efectivos que ya han dado negativo no recaigan y que aquellos que todavía no se han visto afectados no contraigan la enfermedad.

El Valencia es uno de los equipos que están activos contra el COVID-19. Ya saltó a la palestra que había cedido varios apartamentos para que los sanitarios puedan quedarse mientras trabajan tratando a los contagiados. Fueron alrededor de 50 las casas que la entidad compartió.