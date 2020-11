El Valencia marcó tantos penaltis como en 37 partidos anteriores

El Valencia se ha reencontrado en las últimas semanas con los penaltis a favor, que apenas habían aparecido en sus encuentros más recientes de Liga y en tan solo dos partidos ha lanzado las mismas penas máximas que en los 37 anteriores choques en esta competición.

Hace dos domingos, el equipo que entrena Javi Gracia dispuso de un penalti a favor en casa ante el Getafe y una semana después le señalaron tres en el encuentro ante el Real Madrid. Todos ellos acabaron en gol.

El penalti ante el Getafe se señaló en el minuto 95 de juego con desventaja para el Valencia de 1-2 y sirvió para que el equipo salvara un punto, mientras que ante el Real Madrid los tres lanzamientos también acabaron el gol y contribuyeron a una remontada con marcador final de 4-1.

Estos cuatro lanzamientos corrieron por cuenta de Carlos Soler, aunque uno de ellos, que había fallado inicialmente (el primero ante el Real Madrid) se repitió por decisión arbitral y acabó en gol, por lo que en su registro particular de fallos desde los once metros, ese disparo no cuenta al haber sido anulada la acción.

Este número de cuatro penaltis iguala el del total de los lanzados desde el 5 de octubre de 2019, hace 13 meses, cuando Dani Parejo transformó el gol una pena máxima en Mestalla que contribuyó a la victoria de su equipo por 2-1 ante el Alavés.

Posteriormente, el Valencia dispuso de tres máximas penas más, todas ellas todavía en el pasado campeonato 2019-2020, ante el Espanyol en noviembre, el Barcelona en enero y el Leganés en julio.

Se dio la circunstancia de que Parejo marcó en la visita al Espanyol (1-2), pero Maxi Gómez falló su disparo en enero ante el Barcelona en Mestalla, lo que no impidió la victoria local por 2-0 y que Parejo también desperdició su lanzamiento en julio en Leganés, en un partido que los locales ganaron por 1-0.