"El Valencia no me quiso firmar porque estaba gordo"

El Valencia pudo fichar a uno de los mejores goleadores españoles de finales de siglo, pero decidió descartarlo. Años después, Javi Moreno explicó la razón por la que no fue a Mestalla.

"Cuando salgo del Barça ficho por el Córdoba. Allí la cosa se me da mal. Estuve entrenando un par de semanas con el Valencia B y en la segunda semana jugamos un amistoso y yo jugué con los que venían de prueba", relató el ex delantero.

Subirats sería la figura clave de la historia. "Era el director deportivo. Jugué, metí tres o cuatro goles, y al final Subirats dijo que yo estaba gordo. La verdad es que no estaba como había que estar, pero no tan gordo como él decía. Al final no me quiso firmar. Gratis. A coste cero", explicó en 'Football Leaks' Javi Moreno.

El ex delantero se tomó la venganza fría. Después de una carrera que le llevó al Yeclano, firmó por el Alavés. "Asciendo, jugamos la semifinal de Copa y al año siguiente me ceden al Numancia, meto 18 goles y asciendo a Primera otra vez y vuelvo al Alavés. Ese año meto siete tantos y al año siguiente fue cuando metí tantos goles. Y me acuerdo que el Valencia me quería", recordó.

"Fuimos a jugar al Camp Nou y marqué de penalti. Hice un partidazo. Cuando acabó el partido mi representante me dijo: 'El Valencia te quiere fichar sí o sí'. Le pregunté si era Subirats y me dijo que sí. Al final me fui al Inter de Milán", sentenció el ex futbolista.