El Valencia no puede pagar a la plantilla y se arriesga a un descenso administrativo

El Valencia atraviesa una importante crisis económica que le está obligando a reestructurar su plantilla, pero el asunto ha cobrado otra dimensión este lunes. Y es que la directiva de la entidad 'che' ha informado a la plantilla que no puede pagar sus salarios.

Así lo ha informado el diario 'Las Provincias', que señala que Inma Ibáñez, la directora financiera del Valencia, se ha reunido este lunes con los jugadores en Paterna antes de empezar el entrenamiento para explicarles cuál es la situación económica del club.

En esta reunión, donde no ha estado el presidente Anil Murthy, se ha informado a la plantilla de que no se puede hacer frente actualmente a sus fichas y se habrían ofrecido pagarés a los jugadores, pero estos no se encontrarían avalados por Peter Lim ni por el club.

Según el citado medio, la plantilla en pleno habría rechazado este ofrecimiento, cuya fecha de cobro está fijada para septiembre de 2021. Los futbolistas esperan que Peter Lim cumpla con el calendario de pago o la situación puede ser aún más dramática.

Ocurre que si el Valencia incurre en impagos y mantiene sus deudas antes de que comience la próxima temporada, podría encontrarse con la imposibilidad de inscribir al equipo, por lo que se vería obligado a perder la categoría si no encuentra una soilución de urgencia.

'Marca' asegura que la directiva ha insistido en que los pagarés son "absolutamente normales" y que trata de transmitir tranquilidad. "El Valencia va a responder porque no va a permitir que los jugadores dejen de cobrar", habría señalado una fuente a este medio.

Tras el encuentro en la ciudad deportiva, el técnico Javi Gracia habría pedido también calma al vestuario y los capitanes, a los que ha pedido que sigan trabajando con normalidad, al margen de las reclamaciones económicas.