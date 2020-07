"El Valencia no se puede permitir un año como el que hemos hecho"

El Valencia cayó derrotado este domingo en el Sánchez Pizjuán. Jaume Doménech, tras el pitido final, atendió a los medios de comunicación para ponerle voz a la plantilla.

"Veníamos con la idea de que si ganábamos entraríamos en Europa, pero no hemos sido capaces de dominar el partido como teníamos que haber hecho. El Sevilla ha sido superior y se ha merecido la victoria", manifestó.

Además, Doménech no comprendía qué había sucedido: "No sé por qué jugamos así. Toca hacer autoreflexión, tenemos que analizar que hemos hecho cada uno. El Valencia no se puede permitir una temporada como la que hemos hecho".

"Ha sido muy irregular el curso, pero lo podíamos arreglar ganando. El de este domingo es un golpe duro y toca reflexionar cada jugador a sí mismo, todos podemos dar más", añadió.

También se refirió el guardameta del cuadro 'che' al futuro: "Dentro de lo que puede hacer un jugador... analizarse y esperar a que el club tome las decisiones".