El Valencia quiere quitarle al Atleti a Torreira

No están muy contentos en el Arsenal con la falta de protagonismo de Torreira en el Atlético de Madrid. De hecho, se estarían planteando romper su cesión.

Saben que hay muchos clubes interesados en Torreira. En España, por ejemplo, el Valencia estaría más que dispuesto a hacerle sitio en Mestalla.

Afirma 'AS' que el Valencia habría movido ficha para tratar de hacerse con la cesión del uruguayo. Cuenta este medio que se habrían puesto en contacto con Edu Gaspar, ex jugador 'che' y actual responsable deportivo del Arsenal. La idea del Valencia es que Edu Gaspar interceda y que, en cierto modo, colabore para que Torreira termine convertido en jugador 'che'.

Añade el rotativo español que aún habría otro pretendiente más de Torreira en LaLiga. El Sevilla, se atreve a citar 'AS', podría ser ese club en cuestión.

En lo que va de curso, Torreira ha disputado 13 partidos con el Atlético. Solo ha sido titular en cuatro de ellos. Habrá que ver si, finalmente el Arsenal le busca nuevo destino antes de que su contrato con los 'colchoneros' llegue a su fin.