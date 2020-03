El Valencia se fija en un bicampeón español

El fútbol está completamente parado en España hasta nuevo aviso. Así lo ha comunicado LaLiga, en coordinación con la RFEF, para que no se reaunude hasta que el Gobierno lo crea oportuno.

Mientras tanto, los clubes siguen trabajando para ver qué parcelas que hay mejorar y reforzar, como es el caso del Valencia. Según informó el diario 'AS', Jorge Meré es uno de los hombres que gusta al club 'che' para apuntar la defensa.

El central español, que ya ganó un Europeo Sub 19 y otro Sub 21 con España, se encuentra en un momento complicado en Alemania porque está temporada no está teniendo el mismo papel que antes.

Es por eso que el jugador no vería con malos ojos volver a España y a un club de Primera como el Valencia después de su paso por el Sporting de Gijón, club en el que dio sus primeros pasos.

El precio de salida del central sería de unos siete millones de euros, una cantidad que negociaría el Köln para sacar el máximo provecho económico de su futbolista, que se encuentra en el ostracismo.

En lo que va de curso hasta el parón por el COVID-19, Jorge Meré ha disputado diez partidos, siete como titular y ha marcado un gol.