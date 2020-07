El Valencia sigue con la negociación para renovar a Hugo Guillamón

A pesar de que Hugo Guillamón ha perdido protagonismo tras la salida de Celades, el Valencia sigue adelante con la negociación para la renovación del canterano, que tiene contrato con el club hasta el próximo 20 de julio con el fin de la temporada.

El canterano ha pasado de ser titular en cuatro de los cinco partidos del conjunto 'ché' tras el confinamiento a no tener ni un minuto en los tres encuentros que suma Voro en el banquillo.

Y es que el entrenador de L'Alcudia prefiere a Diakhaby y a Mangala, ya que se adaptan mejor a su juego directo y vertical, a Hugo Guillamón.

Sin embargo, eso no quita que el Valencia quiera seguir contando con el campeón de Europa con España Sub 16 y Sub 19, uno de los tres canteranos que debutó esta temporada.

El club 'ché' confía en cerrar pronto la renovación, ya que el defensa es una pieza indiscutible en el Valencia Mestalla y el Barcelona acecha. Los azulgrana quieren hacerse con esta joya a coste cero cuando acabe el curso.

El Valencia tiene que finiquitar también otras renovaciones con respecto a sus canteranos. Las negociaciones con Ferran Torres siguen en punto muerto y se rumorea que el club ya le busca equipo y Kang-in Lee preferiría marcharse por el poco protagonismo del que ha gozado en los últimos dos años.