Al Ayuntamiento de Valencia parece que se le está empezando a colmar la paciencia con el club. Sobre todo con un Peter Lim que sigue sin hacerse cargo de las obras del nuevo Mestalla.

Esta vez fue Sandrá Gómez, la vicealcaldesa, quien dijo "basta" durante su paso por 'Radio Valencia Cadena SER': "El Valencia solo tiene una opción y es irse al nuevo estadio; lo que tiene que elegir es si lo hace con las ventajas que firmó en la ATE o solo con una parcela para uso de viviendas con la pérdida de millones que ello conlleva".

"¿Qué alternativa tiene el Valencia? ¿Perder millones de euros porque sí? Este Ayuntamiento va a ser flexible, pero necesitamos una muestra de voluntad, no nos vamos a pelear por nueve meses arriba o abajo, pero tiene que haber un plan, de lo contrario habrá un marco legal que la Generalitat y el Ayuntamiento deberán cumplir", agregó.

Sandra Gómez, además aseveró que le parecería "surrealista" no tener noticias del club "antes de mayo de 2021". "Yo no voy contra nadie, voy a favor de la ciudad, que tiene un interés en que se acabe el nuevo Mestalla", apostilló.

"Esto abre un escenario de incertidumbre hacia el club y no me gustaría ser su presidenta sin tener una solución, porque las instituciones políticas tenemos obligación de cumplir la ley y aunque podemos ser flexibles, porque no nos vamos a pelear por nueve meses arriba o bajo, sí tenemos que ver voluntad de acabar el nuevo estadio y eso se ve si hay un plan o un proyecto", concluyó.