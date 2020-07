El Valladolid espera unirse pronto a su versión de baloncesto

El Valladolid de fútbol y el de baloncesto podrían unirse pronto. El director de gabinete de presidencia de la entidad balompédica, en unas declaraciones a 'SER Deportivos', analizó cómo van unas negociaciones que empezaron hace meses. Espera que todo salga bien.

"No es algo que se pueda hacer en una semana. Soy optimista con la situación, aunque no doy las cosas por hechas. No hemos encontrado ninguna complicación en el camino, está siendo todo fluido, intercambiando documentos, analizándolos, como las propuestas y contrapropuestas", dijo.

"La idea es que el convenio nos haga ser uno. Queremos ser una única fuerza para afrontar con más fortaleza todos los retos que tenemos. No creo que esté (el acuerdo) muy lejano", añadió. Uno de sus objetivos es crear una personalidad jurídica "que garantice la pervivencia del Real Valladolid como club y del CBC Valladolid como club".

Respecto a lo que puede suponer para Valladolid, dijo que es "bueno para la ciudad que dos entidades así deseen unirse". Todo dependerá de cómo avancen las conversaciones en los próximos meses con la crisis del coronavirus acechando mientras a las economías de ambos clubes.