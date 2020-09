El Valladolid solo ha inscrito a tres de sus siete fichajes

Es habitual que los clubes, sobre todo aquellos que cada verano tienen que hacer malabares para no superar el límite salarial, tarden en dar de alta a sus fichajes. Es posible que eso es lo que esté pasando con el Valladolid.

El club blanquivioleta ha anunciado a lo largo del verano siete fichajes. Todos ellos fueron anunciados a bombo y platillo por el Pucela a través de las redes sociales, pero solo tres son 'oficiales'. Es decir, aparecen en el listado de transferencias de LaLiga.

Los jugadores que no aparecen en él es que no han sido dados de alta. Podría traspapelarse alguno, o quizá haya algún fax que no haya llegado a tiempo. Pero que falten cuatro de un mismo club es sospechoso.

Solo puede ser que el Valladolid esté demorando, por el motivo que sea, su inscripción en el campeonato. Porque en la web del club sí salen, sin dorsal, pero ahí están.

Para LaLiga, solo Carnero, Orellana y Luis Pérez han sido inscritos, y no hay ni rastro de Javi Sánchez, Weissman, Roberto o Bruno. Y la situación se torna más caótica si cabe si uno mira la plantilla en la web de LaLiga.

En ella aparecen jugadores, como Aguado, Antoñito o Chris Ramos, que están llamados a salir del club en los próximos días, pero no están baluartes del club como Javi Moyano o Míchel Herrero. Y tampoco está Orellana, aunque el chileno sí aparezca como dado de alta en fichajes.

De hecho, Luis Pérez fue inscrito el pasado lunes, Raúl Carnero el martes y Orellana, este mismo miércoles. Cabe esperar que el resto vayan siendo incorporados de forma oficial al club en los próximos días, de cara al debut contra la Real Sociedad el próximo domingo.