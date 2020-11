El Valladolid tendrá que renovar a sus laterales en La Cerámica

La inoportuna lesión del recién llegado Janko, quien debutase con el Valladolid la pasada jornada, en el infame partido ante el Alavés, obligará a Sergio, su entrenador, a volver a improvisar con la línea defensiva. Tendrá que jugar con sus laterales suplentes.

El Valladolid no está fino, pero además la fortuna no le acompaña. A la baja de Nacho, por sanción (la primera que tiene que afrontar Sergio que no sea por acumulación de amarillas) se le ha unido la de Janko. Como resultado, ante el Villarreal Luis Pérez y Raúl Carnero apuntan a titulares.

Será, por tanto, una nueva línea defensiva, otra más, para el Valladolid esta temporada. Sergio tiene en la recámara la bala de Hervías, pero también tiene al Promesas para echar mano de recambios para sus laterales suplentes, aunque no podrá contar con Villarrasa, uno de los positivos que obligó al club a pedir el aplazamiento del partido contra el Covadonga.