El Valladolid toma medidas para frenar el contagio

No quiere riesgos el Pucela. El club blanquivioleta asume que toca cambiar muchas cosas por imperativo sanitario, tal y como ha explicado su director del gabinete de presidencia, David Espinar.

"Es de sentido común que nos protejamos y que protejamos a las personas que trabajan con nosotros en el día a día. La mayor parte del personal trabajará desde su domicilio, salvo que su presencia sea indispensable. El personal de Madrid estará en casa al menos los próximos siete días", informó.

Toda acción que fuera susceptible de ser un foco de contagio ha sido suspendida. Los viajes y reuniones no imprescindibles se han cancelado.

Las ruedas de prensa y entrevistas directamente se han suspendido. Los entrenamientos se realizarán a puerta cerrada, y los del equipo de LaLiga Genuine se han cancelado.

Espinar, como prácticamente todo el mundo, se mostró resignado ante el hecho de tener que jugar a puerta cerrada. "Los partidos sin público son otra cosa", dijo.

"El capitán habló conmigo y nos expresó el mismo punto de vista que en rueda de prensa. El público es parte indispensable del espectáculo, su salud tiene que ser preservada, pero también la de los jugadores. Confiábamos que los futbolistas se expresasen y lo hicieron a través de la AFE", añadió, al respecto de su charla con moyano.

Sobre la problemática con los fans por esos partidos que no podrán presenciar, Espinar explicó que aún el club no ha tomado una decisión, porque no está garantizado que solo vayan a ser dos jornadas las que se jueguen bajo esta excepcionalidad.