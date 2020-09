El Valladolid y su 'caso Messi' con Miguel de la Fuente

El Real Valladolid está viviendo un particular 'caso Messi' en su propia casa con el canterano Miguel de la Fuente durante este 20202.

Había grandes expectativas en que el joven internacional Sub 19 renovara y fuera importante en el futuro del club, pero, a pesar de ser de la provincia, Miguel de la Fuente parece tener otras ideas.

Aboga por dejar el club este verano y cree que tiene derecho de conseguirlo en base a una cláusula de su contrato. El Valladolid no quiere cederlo a otro club si no renueva, pues en 2021 acaba contrato y sería libre de marcharse al club que deseara sin que el club cobrara nada.

La situación se ha enquistado y en el cuadro pucelano ya piensan que todo va a acabar en los tribunales.

"La situación irá hasta donde den las leyes", dijo Miguel Ángel Gómez, director deportivo del club, en rueda de prensa: "Es una decepción bastante importante, una situación bastante desagradable para todos y que tiene todos los visos de acabar en la Justicia".

"Su agencia está buscando equipos que sean cómplices de esta historia y creo que lo han encontrado. No me voy a meter en esos clubes. Su empresa habrá hablado con medio mundo. Un agente de los Países Bajos me comunicó que había sido ofrecido en unas condiciones ventajosas", explicó el responsable de los fichajes del conjunto de Ronaldo.

"Si entra el Leganés, ellos sabrán cómo actúan y qué grado de relación y amistad tienen con nosotros. Nosotros hemos ido de cara con jugadores que nos interesaban de ellos, como José Arnaiz. Cada uno, como institución, elige qué imagen dar. Tal como está todo, lo más normal es acabar en los juzgados", lamentó Gómez.

En relación a José Arnaiz y Clément Grenier, objetivos, mostró pocas esperanzas en que su llegada pueda cerrarse pronto.