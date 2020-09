El VAR, en su temporada más participativa

Solo se han disputado tres jornadas de esta temporada en Primera División, en las cuales se han suspendido seis partidos. Es decir, 24 partidos en total en los que se ha visitado el VAR hasta en 15 ocasiones -en 13, para corregir al árbitro principal-.

La actual temporada, según los cálculos de 'AS', lleva una media de una intervención del VAR por cada 1,5 partidos, mientras que la media en las temporadas 2018-19 y 2019-20 eran de 2,7 y 2,5, respectivamente.

"Se ha insistido en la necesidad de una correcta evaluación de los pequeños contactos que no deben ser sancionados como penalti. La recomendación dada a los árbitros es no sancionar esos pequeños contactos y a los VAR que no intervengan en ese tipo de acciones", señalan desde el Comité.

La realidad es que los contactos de ese tipo no se están señalando. El Comité indica que "el VAR es un asistente" y, por ello, solo ha intervenido en cuatro penaltis de lo que va de curso, y fueron principalmente por manos dentro del área.