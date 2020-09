"El VAR es un asistente; todo lo demás es debate de calle y de barra de bar"

El premio Acebedo reconoce al mejor árbitro español según el Comité y en su última edición salió ganador Sánchez Martínez, que conversó con 'AS' y ofreció su punto de vista sobre varios temas candentes en el fútbol español.

"¿Las críticas? Cada árbitro tenemos una personalidad, aunque tomamos las decisiones respecto a un mismo reglamento. Yo baso mi forma de arbitrar en tres pilares que considero valores esenciales: consistencia, firmeza y valentía. Me gusta tener un control firme del partido. No es que sea mi marca, es la del arbitraje español", detalló el colegiado.

Sobre el VAR, pidió más empatía: "Es una herramienta que ayuda al arbitraje y al fútbol. Sin ella no se habrían sancionado muchas acciones y no se hubiese hecho justicia. El VAR y el fútbol no son una ciencia exacta. Ambas tienen situaciones grises y que admiten interpretación. Hay un árbitro en el campo y es ese el que decide. No olvidemos una cosa, el arbitraje sigue siendo del que está en el campo. El VAR es una herramienta de soporte".

"La concepción y filosofía que tiene ahora el VAR es la correcta. No podemos hacer que el videoarbitraje sea una forma de rearbitrar todo lo que ocurre en un partido. Colegiado solo hay uno y ese está en el campo. El VAR es un asistente. Solo aconseja al de campo a ver una jugada. Todo lo demás es un debate de la interpretación y que corresponde al debate de calle y de barra de bar", aseguró Sánchez Martínez.