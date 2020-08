"El VAR ha llegado al fútbol para hacer justicia"

El periodista Ramón Fuentes del diario 'Sport' le realizó una entrevista al ya ex colegiado de Primera División González González, que colgó el silbato el pasado 19 de julio debido al límite de edad para arbitrar en la máxima categoría del fútbol español.

El reglamento indica que ningún colegiado puede seguir arbitrando más allá de los 45 años (su edad): "Feliz y orgulloso de haber podido llegar hasta la edad límite de los 45 años pudiendo ejercer esta profesión. Cuando llegas a Primera división te das cuenta de lo difícil que es poder mantenerte en la élite".

"Es muy difícil llegar hasta aquí y tratar de mejorar año tras año. Me voy con la sensación de haber hecho las cosas bien y de haber dejado un sello tanto en la personal como en lo deportivo.", añadió.

Además, González González, cómo no, fue preguntado por el VAR: "Es una herramienta que ha llegado al fútbol para hacer justicia. Para un árbitro cada fin de semana es casi como una 'master class'. Tanto si estas en el terreno de juego como si estas en la sala de VOR. Para que la gente lo entienda es una herramienta para evitar esos fallos que antes cuando ibas al hotel y lo veías no te dejaba dormir".

"Habrá temporadas donde habrá más polémica y otras menos, pero ya nadie concibe que una jugada acabe en gol cuando es fuera de juero claro. Por supuesto, hay jugadas grises, más dudas, pero en las jugadas claras, esto ya no va volver a pasar. Con el VAR hay más justicia en el fútbol", agregó.

El castellanoleonés se retiró con el sueño incumplido de haber dirigido un 'Clásico': "No puedo negar que me habría gustado poder pitar un partido entre el Barcelona y el Real Madrid, porque es el partido más importante de clubes del mundo. He pitado partidos muy importantes pero me ha quedado por pitar este. Me habría encantado. Creo que es un privilegio para cuaquier árbitro poder hacerlo".