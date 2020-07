"El VAR ha sido un desastre en muchos aspectos y ha beneficiado al Madrid"

Javier Clemente piensa que el VAR ha fallado mucho esta temporada y que lo ha hecho, sobre todo, a favor del Real Madrid. Él mismo desarrolló su idea en unos cuantos mensajes en su cuenta oficial de Twitter. También dejó claro que cree que los de Zidane son dignos campeones.

"Es indudable que el Real Madrid ha sido el mejor. Aunque hablemos de cuestiones que son reales, no podemos decir que no han sido los mejores, por tanto, desde Zidane al último del club es para felicitarles. El jugar sin público nos ha demostrado que el VAR, en muchos aspectos, ha sido un desastre, hay jugadas que estudia el VAR en unos partidos y jugadas parecidas en otros no y no solo no se estudian sino que a veces se opinan cosas diferentes", escribió.

"Y hablando del VAR, en el fútbol siempre se han sabido más o menos las jugadas que son falta y las que no y el VAR ha traído que ni aficionados ni profesionales, ni siquiera los propios árbitros sepan lo que pitan o dejan de pitar. El no haber presión del público ha dejado que algunos arbitrajes hayan sido abandonados por el VAR y en esta situación creo el Real Madrid en jugadas puntuales ha sido más beneficiado aunque en otras también haya sido perjudicado", añadió.

"Los clubes se lo tienen que mirar, no quejarse después de lo que han permitido. Todo el mundo sabe que Tebas es del Madrid y durante el año y más claro en este final de Liga los horarios han sido importantes y estos los ha puesto él. Por parte del VAR hemos visto las enormes quejas del público prensa y profesionales sobre sus decisiones, Velasco Carballo que habiendo conseguido unas condiciones económicas fenomenales para los árbitros ,", dijo además.

Y concluyó: "El arbitraje ha empeorado considerablemente. Que Tebas diga que en una entrevista al VAR le pone un 7 al colegio madrileño al cual pertenece Velasco Carballo no le habrá agradado, pues equivocarse tanto viendo las veces que se quieran las jugadas no les deja en buen lugar".