"¿El VAR? Me ha sorprendido, no quiero hablar más"

Nuevo partido, nueva queja del VAR del Barcelona. Ronald Koeman fue preguntado por el gol anulado a Leo Messi, una acción que el entrenador no entiende que no subiese al marcador tras la revisión en el videoarbitraje.

"No voy a entrar. Me ha sorprendido, no es fuera de juego. Al final hemos ganado el partido. No quiero hablar más", dijo a los medios de comunicación el técnico neerlandés.

La victoria ha dado moral al equipo. "Es bueno. Tenía que reservar algunos jugadores y darle oportunidades a otros futbolistas. El error en el pase de Ilaix supuso el gol del Alavés, pero me gustó la reacción tras esa acción. Hemos liderado el partido y es un buen marcador", incidió.

"El equipo está bien. Tenemos confianza de poder ganar la eliminatoria ante el PSG, sabiendo que jugamos contra un bloque fuerte. Ellos tienen bajas, pero nosotros también. La eliminatoria está igualada. Tenemos que estar bien para pasar. Estamos en un buen momento, llevamos una buena racha de victorias. Estamos confiados", declaró Koeman.

Los buenos resultados en 2021 han elevado el estado de optimismo en el Barcelona. "Hemos jugado muchos partidos fuera de casa, pero el bloque ha reaccionado bien. El equipo está bien físicamente. Hemos demostrado una gran calidad", aseveró.

"Messi es muy importante. Está en un fantástico momento. Sabemos que es decisivo, lleva mucho tiempo así. Está muy metido, está alegre, es efectivo. Con él, todo es más fácil", dijo sobre el argentino.

El otro nombre propio del día es Ilaix Moriba, que debutó como titular en Liga: "Es importante que sea crítico. Ha fallado un pase horizontal que no se puede fallar. Debe mejorar".