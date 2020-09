"¿El VAR? No he visto nada, yo solo corro a por mi marca"

Zinedine Zidane apostó por poblar el centro del campo frente al Real Betis y, tras una buena segunda mitad, le salió bien la jugada. Fede Valverde, en una entrevista a 'Movistar+', dejó sus sensaciones sobre el duelo.

"Son partidos, somos humanos. Tenemos que seguir adelante. Empezamos muy bien, pero luego reculamos mucho. Fuimos muy para atrás y el rival se vino arriba. El míster nos hizo cambiar el chip al descanso", recordó el charrúa.

"Uno jugando en este equipo siempre busca la victoria. Cuando no salen las cosas bien, nos enfadamos. A nivel personal me costó volver", detalló el centrocampista.

Y sorprendió: "No hice las cosas como las debe hacer un jugador del Real Madrid, uno tiene que ser autocrítico. Del tema del VAR no he visto nada, yo solo ando corriendo a por mi marca".