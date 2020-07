El VAR sí vio el pisotón de Dani García a Marcelo, pero no el de Ramos a Raúl García

No faltó el VAR a su cita en el Athletic-Real Madrid. Dani García pisó en el área a Marcelo. No lo vio el colegiado, pero las imágenes se revisaron en la sala del VOR y no dejaban lugar a dudas. Era penalti para el Real Madrid. Sergio Ramos se encargó de adelantar a los blancos. Unos minutos después ocurrió a la inversa: pisotón del propio Ramos sobre Raúl García en área 'merengue', el árbitro, González González, dejó seguir el juego.