"El VAR solo aparece cuando hay que decidir contra el Barça"

Y Ronald Koeman rajó. El entrenador azulgrana hizo hincapié en la polémica que marcó el 'Clásico' y que hizo que el equipo de Zidane se pusiera por delante por un agarrón en el área que el colegiado consideró que fue pena máxima.

"No entiendo la decisión del árbitro, solo aparece el VAR cuando hay que tomar decisiones contra el Barcelona. Decisiones siempre contra nosotros. Él me dice que es penalti, es incomprensible. No me ha gustado", dijo en sus declaraciones en 'Barça TV'.

"Ojalá me pueda explicar un día el tema del VAR aquí en España. No ha entrado con el Sevilla, con el Getafe... y esta ha sido mi pregunta al árbitro", dijo Koeman.

El club azulgrana compartió un vídeo por las redes sociales del análisis del técnico neerlandés, que consideró que el Barcelona tuvo más oportunidades que el Real Madrid.

"En la segunda parte estuvimos bien. En la primera parte ha habido momentos en los que el Madrid ha tenido peligro, pero bueno, nosotros hemos tenido más oportunidades que nuestro rival", continuó.

Y volvió a insistir en la acción que protagonizaron Lenglet y Ramos. "El penalti ha hecho mucho en la segunda parte. Es totalmente diferente un 1-1 que un 1-2. Después han cerrado muchos espacios y hemos tenido problemas de crear oportunidades", acabó.