El 'vendaval Jota' se lleva por delante a Roberto Firmino

Si su titularidad ante la Atalanta ya fue toda una sorpresa, no lo fue menos su 'hat-trick' en el Atleti Azzurri de Bérgamo. Tres goles en apenas 65 minutos -¡seis en los últimos cuatro partidos!- con los que el ex de los Wolves presentaba su candidatura a ocupar el lugar en el once que durante cinco temporadas ha pertenecido, sin atisbo de duda, a Roberto Firmino. Porque Diogo Jota se abre paso.

El brasileño, que apenas lleva un gol este curso y encadena nueve partidos sin completar los 90 minutos, ha visto cómo Jota, de 23 años, le ha apartado de la titularidad en dos de los tres encuentros de Champions League disputados hasta el momento. Por si fuera poco, el delantero luso cuenta siete tantos entre la máxima competición continental y la Premier League. 0,84 goles cada 90'.

Cabe subrayar, no obstante, que no hablamos de perfiles idénticos de futbolistas. Firmino no deja de ser un delantero combinativo, más asociativo con sus compañeros que rematador a pesar de los buenos números que ostenta de cara a puerta a las órdenes de Jürgen Klopp. Sigue siendo el jugador que más veces ha incluido en sus alineaciones, pero su influencia en el vestuario ha decaído y el alemán no se casa con nadie.

El curso pasado ambos promediaron 0,27 goles cada 90'; un total de 16 para Jota -gracias, en parte, a su capacidad de desborde- y 12 para Firmino. Un empate técnico que, como se puede comprobar en el radar comparativo, se mantuvo en cuanto a la efectividad de sus disparos a portería, los duelos aéreos que ganaron, las recuperaciones de balón en campo contrario, el porcentaje de acierto en pases y las pérdidas de balón.

Cifras casi calcadas aun ocupando zonas de acción diferentes, con el portugués a pierna cambiada en la banda izquierda y el brasileño moviéndose en todas direcciones alrededor del área rival. De hecho, Firmino dio 12 asistencias de gol a sus compañeros en todas las competiciones; Diogo Jota sólo una. Es ahí donde el de Maceió se distingue, principalmente, del hombre que parece haberse propuesto -como todo buen futbolista de élite- ganarse el favor del entrenador en su detrimento.

De mantener este ritmo, pocos dudan que Diogo Jota ayudará a hacer del 'gegenpressing' del preparador alemán una máquina aun más perfecta, añadiendo un necesario plus de estrés y competitividad entre los integrantes de un tridente que podría haber dejado de pertenecer en exclusividad a Mohamed Salah, Sadio Mané y, por supuesto, Roberto Firmino. Piernas frescas y goles, muchos goles, amenazan con derribar la puerta del once inicial. Un verdadero vendaval de aire fresco.