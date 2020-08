En unas declaraciones concedidas a 'Le Parisien', Nicolas Anelka ha querido ofrecer su opinión sobre el documental sobre su carrera como jugador profesional que está a punto de estrenarse en Netflix.

Para empezar, el francés explicó por qué el documental se titular 'El incomprendido': "Lo eligió Netflix pero me queda bien. Define bien el jugador que era y también la incomprensión sobre mi personalidad. Yo era diferente, reservado y hasta tímido. Mi historia es la de un hombre que se negó a ser como los demás para integrarse. Nunca quise negarme a ser aceptado, pero no querían aceptar mis diferencias. No podía cambiar mi personalidad para encajar".

El ex futbolista francés, además, habló sobre su fama de chico malo: "Es simple. El verdadero Anelka es el que se reía en el campo. El otro, no existe. No quería hablar con la prensa cuando comenzó mi carrera y pagué el precio. Normalmente, si cuentan mentiras sobre un jugador, este termina respondiendo para corregirlo. Nunca lo hice. No negué nada. No me importó. Era una especie de saco de boxeo que recibía golpes sin devolverlos. La leyenda del chico malo fue fácil... Después es cierto que hice ciertas cosas que alimentaron esa leyenda".

Además, recordó lo sucedido en el Mundial de 2010: "Lo que sucedió aquel día pasa millones de veces en un vestuario. Cuando llegas a ese nivel, tienes que tener carácter. Lo que le dije fue 'tú sólo tienes que hacer tu equipo de mierd*'. Hay que entender esta reacción, clásica en un vestuario, fue por afan de competir y para que cambiaran las cosas. Es una conversación de un vestuario y tenía que quedarse allí".

"No solo trascendió es que, además, lo que salió no era correcto. No pedi disculpas en pública porque era algo del vestuario, no lo dije en público. Si acepté disculparme con el grupo porque hablé delante de ellos pero nada de esto era público", añadió.

Anelka dejó claro que no se arrepiente de nada: "Sería demasiado fácil. Me hago responsable de todo. Todo fue pensado y si cometí un error, lo asumo".

Finalmente, respondió a la pregunta de si algún día entrenará al PSG: "Estoy sacandome el curso de entrenador y me doy uno o dos años para empezar a trabajar de ello. Nunca digas nunca, pero requiere una experiencia y un bagaje que yo todavía no tengo".