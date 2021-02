"El verdadero Cutrone es el que marcó 18 goles con el Milan"

Patrick Cutrone llegó procedente de los Wolves al Valencia en forma de préstamo en el mercado de invierno. El italiano aterrizó en Mestalla para recuperar unas sensaciones perdidas en las últimas temporadas.

El atacante habló sobre su llegada al equipo de Javi Gracia con 'AS' y explicó cómo fue todo y se mostró optimista de cara a su futuro con los 'ches'.

"Quiero hacerlo bien en el campo para quedarme, es lo que deseo. En cuanto supe del interés dije que sí. Nuno también me habló genial del club. Conozco la importancia del Valencia, su historia", dijo.

"Quiero devolverle al equipo la confianza que me dio, ganarme mi continuidad. Estoy feliz. Lo daré todo por seguir aquí", añadió.

No dudó tampoco en demostrar ambición y confianza para recuperar su mejor nivel. "La cosa más importante para un delantero es tener continuidad en el campo. En los últimos dos años, muy a mi pesar, no la tuve. Por suerte soy joven y puedo mejorar mucho", explicó.

"Necesito sentir confianza. Montella y Gattuso apostaron por mí a pesar de que yo llegara de la cantera, eso me hizo sentir bien en esa época. Sé que el verdadero Cutrone es aquel, el de los 18 goles en Milán: lo demostraré", concluyó.