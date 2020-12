El verdadero motivo de la ausencia de Messi: su tobillo

No son dádivas al astro argentino. Es una lesión, o, al menos, unas molestias que podrían desembocar en algo más grave de no ser tratado. Es por eso que Leo Messi no estará ante el Eibar.

Ha sido un domingo confuso. El Barcelona primero dijo que Messi no se incorporaría a los entrenamientos hasta después del partido contra el Eibar. ¿El motivo? No estaba claro, solo que parecía tener permiso de Koeman para alargar su estancia en Rosario, a donde fue nada más acabar el partido contra el Valladolid.

Eso levantó una gran polvareda mediática. Porque volvía a aparecer ante la opinión pública ese Messi que parece estar por encima de todos, incluido su entrenador.

Por eso el club azulgrana se ha apresurado a aclarar el malentendido. Messi no estará ante el Eibar por su tobillo, y por eso no se ha reincoporado a los entrenamientos este domingo, como el resto de sus compañeros.

Según el comunicado oficial del Barcelona, Leo Messi "está completando el tratamiento de su tobillo derecho". Y está previsto que se una al resto de la plantilla pasado el encuentro contra el conjunto 'armero'.

Ahora bien, no explica si dicho tratamiento lo está llevando a cabo en Barcelona o en Argentina. Si ha vuelto para tratarse o si a todos los efectos ha alargado sus vacaciones en su tierra natal con la excusa del tobillo.