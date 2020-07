"¿El vestuario del Barça? Más que corregirles, hay que ayudarles a rendir"

Samper tiene un récord particular: ser el primer futbolista que ha llegado al primer equipo después de pasar por todas las categorías inferiores del FC Barcelona. 18 años en total, toda una mayoría de edad. El canterano modelo, el nuevo Busquets, una condición que él mismo ha reconocido en diversas ocasiones que pudo haber desempeñado en un futuro. Hay entrevistas en las que Samper demuestra conocer perfectamente el fútbol de 'Busi', las funciones que debe desempeñar ese tipo de mediocentro. Las lesiones y otras circunstancias no ayudaron. Tras volver de dos cesiones, no pudo consolidarse en el conjunto catalán y se marchó a Japón. No faltaron lágrimas en la despedida. Ahora es un fijo en el Vissel Kobe junto al mito Andrés Iniesta.

Sergi Samper charla con BeSoccer desde Japón. Muestra sus sensaciones de cara al reinicio del campeonato nipón, pero también atiende a las preguntas sobre el Barça, que vive una situación deportiva compleja, también institucional. "Estoy muy pendiente, soy muy seguidor del Barcelona. Los últimos resultados y las sensaciones no han sido los mejores, pero espero que se pueda ganar la Liga y la Champions, aún hay opciones, aunque sea muy difícil", señala.

"La próxima jornada es clave", comenta Samper, al tanto del calendario de la Liga. "El Madrid va a San Mamés. Si no gana puntos y el Barcelona gana al Villarreal, habrá posibilidades. Veo mucho más abierta la Champions, en un partido puede haber muchas más sorpresas, aunque las sensaciones no sean las mejores", remarca el centrocampista.

¿Es Samper un caso de "y si..." en caso de que le hubiera acompañado el físico? No pierde el tiempo pensando en lo que habría sucedido en caso de no lesionarse. "Al final son excusas. Los hechos se han dado como se han dado. Pensar qué hubiera pasado si no hubiera tenido lesiones... son cosas que no se pueden demostrar", señala.

El debate acerca de la buena o mala gobernanza del vestuario azulgrana por parte del técnico Quique Setién se ha recrucedido en las últimas horas. Incluso han salido a la luz imágenes de gestos (o ausencia de ellos) de Leo Messi al segundo entrenador Eder Sarabia, declaraciones de Luis Suárez. Cree Samper que la lectura posterior y las polémicas devenidas tienen que ver con la envergadura del propio Barcelona, un club gigantesco.

"Yo he estado dentro. Pasa el tiempo y te das cuenta de la repercusión de todo lo que hace el Barça, de lo grande que es este club. Se da mucha importancia a cualquier detalle. A partir de ahí es obvio que no es fácil entrar en este vestuario, con tantos jugadores tan consagrados, pero no hay que darle más importancia", afirma Samper, quien sí admite que no es tarea baladí el lidiar con una plantilla repleta de leyendas y ganadores. "No es fácil, pero al final tienes que saber hacerlo, conocer y prepararte, saber cómo pueden reaccionar este tipo de jugadores y, más que corregirles, intentar ayudarles a que saquen su mejor rendimiento", sentencia.